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Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом
22:25 18.04.2023 |
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підкреслив готовність Єревана укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності, що на практиці означає відмову від визнання незалежності Нагірного Карабаху.
Про це, як пише "Європейська правда", Пашинян сказав під час виступу в парламенті у вівторок.
"Мирна угода між Вірменією та Азербайджаном стане реальною, якщо обидві країни чітко, без двозначностей і підводних каменів, визнають територіальну цілісність одна одної та зобов'яжуться не висувати взаємні територіальні претензії раз і назавжди", - заявив прем'єр Вірменії.
Він наголосив, що це положення було узгоджене з азербайджанською стороною на останніх зустрічах високого рівня в жовтні 2022 року у Празі та Сочі.
"Хочу повторно підтвердити, що Республіка Вірменія повністю визнає територіальну цілісність Азербайджану, і очікуємо, що Азербайджан зробить те саме, визнавши всю територію Вірменської РСР як Республіку Вірменія", - додав Пашинян.
Цей крок фактично означає визнання суверенітету Баку над Нагірним Карабахом, який за радянської доби входив до складу Азербайджану. При цьому ще минулого року на тлі вуличних протестів Єреван таку можливість заперечував.
Азербайджанський посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що Баку вітає заяву Пашиняна й сподівається, що це означає його готовність підписати мирну угоду, яка також передбачатиме "виведення військ" із Нагірного Карабаху.
Вірменія заперечує свою військову присутність у регіоні, стверджуючи, що там базуються карабаські сили самооборони.
Нагірний Карабах є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.
Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою - Лачинським коридором - під захистом миротворців Росії.
В останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор. Крім того, з кінця минулого року дорогу блокують нібито екологічні активісти, яких підозрюють у зв'язках із Баку.
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