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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колишні ресторани McDonald's у Білорусі змінили назву

 

Мережа ресторанів швидкого харчування у Білорусі, що раніше належала франшизі McDonald's, з 18 квітня розпочала роботу під брендом Mak.by.

Як повідомили у керуючій компанії мережі "КСБ Вікторі Ресторани", Mak.by - це її власний товарний знак, передає Інтерфакс.

У листопаді 2022 року компанія-власник франшизи McDonald's у Білорусії повідомила, що ресторани швидкого обслуговування "МакДональдс" під управлінням "КСБ Вікторі Ресторани" змінять бренд "протягом кількох тижнів" та продовжать роботу під російським брендом "Вкусно - и точка". Вивіски McDonald's з ресторанів мережі зняли, однак ребрендингу так і не відбулося.

Російська компанія "Вкусно - и точка" у листопаді минулого року повідомляла, що завершує процедуру передачі виняткових прав за договором франчайзингу білоруської мережі під управлінням "КСБ Вікторі Ресторани". У грудні власник російської мережі "Вкусно - и точка" Олександр Говор розповідав, що обговорення питання призупинено.

Як повідомлялося, у травні 2022 року американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно - и точка".

У Білорусі було 25 ресторанів мережі McDonald's у шести містах, щороку вони обслуговували понад 10 млн гостей.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Білорусь
 

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