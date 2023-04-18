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АНАЛІТИКА

Власник мережі KFC та Pizza Hut остаточно вийшов із Росії

 

Компанія Yum! Brands, яка володіє брендами KFC та Pizza Hut, завершила свій вихід із російського ринку.

Як ідеться в повідомленні компанії, Yum! Brands продала свій бізнес KFC в Росії місцевому оператору Smart Service Ltd.

Продаж, про який було оголошено в жовтні 2022 року, отримав усі необхідні схвалення від урядів США та Росії та включає всі російські ресторани KFC, операційну систему, права на майстер-франшизу та торгову марку бренду Rostik's.

У рамках угоди купівлі-продажу "Смарт Сервіс" погодилася залишити співробітників компанії в Росії та очолити процес ребрендингу ресторанів KFC в Росії на "Ростик'с". Smart Service спочатку переведе свої понад 100 ресторанів KFC у Росії на "Ростик'с". Як головний франчайзер Smart Service також відповідатиме за роботу з іншими франчайзі в Росії щодо ребрендингу на "Ростик'с".

Закриття угоди відбувається після серії регуляторних та урядових схвалень. Після завершення цієї останньої транзакції Yum! Brands і KFC припинили свою корпоративну присутність в Росії.

Раніше Yum! Brands оглосила, що завершила передачу права власності на всі франчайзингові активи Pizza Hut у Росії місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу локацій на не-Yum! концепцію.

Yum! Brands після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну прийняла рішення про призупинення роботи всіх ресторанів, що належать компанії в РФ, припинення всіх інвестицій і зусиль щодо розвитку ресторанів, а також перенаправлення будь-яких прибутків від діяльності в Росії на гуманітарні цілі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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