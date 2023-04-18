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АНАЛІТИКА

Шведський виробник горілки Absolut на тлі критики припиняє експорт до РФ

 

Шведський виробник горілки Absolut, яким володіє французький концерн Pernod Ricard, оголосив про припинення експорту своєї продукції в Росію.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Починаючи з березня 2022 року, у повній відповідності з усіма застосовними міжнародними санкціями та місцевими правовими обмеженнями, діяльність групи в Росії була суттєво скорочена, а маркетингові інвестиції припинені. Забезпечивши економічну життєздатність своєї дистриб'юторської дочірньої компанії шляхом обмеження поставок, Pernod Ricard змогла захистити свою місцеву команду від будь-якої місцевої кримінальної відповідальності, зокрема, пов'язаної з "навмисним банкрутством".

Однак реакція, що спостерігається останніми днями, чітко відображає роль, яку Absolut відіграє для своєї широкої спільноти у Швеції. Ми визнаємо важливість цих довготривалих і довірливих відносин з нашими шведськими співробітниками, партнерами, споживачами та шведським суспільством в цілому", - заявили в компанії на тлі критики після новини про відновлення експорту в РФ.

"Визнаючи також обов'язок дбайливого ставлення до наших співробітників і партнерів, ми не можемо піддавати їх масованій критиці у всіх формах. Тому компанія The Absolut Company вирішила припинити експорт свого бренду до Росії.

Для ясності, це, на жаль, не запобіжить потраплянню Absolut до рук паралельного ринку, який сильно зріс за останні місяці і над яким ми не маємо жодного контролю", - додали в компанії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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