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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща почала зводити електронний бар'єр на кордоні з Росією

 

Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на межі з Калінінградською областю Російської Федерації для кращого контролю за ситуацією на кордоні.

Про це на пресконференції у вівторок повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", - повідомив Камінський.

Електронний бар'єр, тобто систему камер і датчиків руху, встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де межу вже кілька років охороняють електронні пристрої.

Ділянка захисного бар'єра буде розділена на дванадцять функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.

Як запевнив Камінський, бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним" - таким, як на кордоні з Білоруссю.

"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі", - сказав міністр.

На будівництво електронного бар'єра передбачили понад 373 млн злотих (понад $83 млн), у тому числі 42 мільйони злотих (понад $9 млн) - на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

Речниця Прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська повідомила, що будівельні роботи розпочалися в районі прикордонних застав у Безледах та Семпополі.

Перші роботи на прикордонній смузі дороги полягають у заливанні фундаменту стовпів для камер спостереження та прокладанні силових і передавальних кабелів.

Електронне загородження на кордоні з Росією будують на підставі Закону про будівництво об'єктів охорони державного кордону. Цей закон набув чинності 4 листопада 2021 року. Його ухвалили у зв'язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.

З початку листопада минулого року на польсько-російському кордоні армія Польщі встановила тимчасовий бар'єр з колючого дроту.

В лютому Польща почала облаштовувати протитанкові загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії.
 

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