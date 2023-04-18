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Найбільший банк Кіпру почав закривати рахунки росіян
11:51 18.04.2023 |
Найбільший банк на Кіпрі - Bank Of Cyprus - розіслав повідомлення клієнтам-росіянам про те, що їхні рахунки будуть закриті.
Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає комплексні послуги клієнтам на Кіпрі та джерела у банківській сфері.
За даними Main Partner Trust, банк почав розсилати повідомлення минулого тижня. У листі клієнтам повідомляють, що їхні рахунки будуть закриті протягом двох місяців з моменту одержання листа, оскільки дані користувача не відповідають правилам процедури "Знай свого клієнта".
Зазначається, що "тригером" для банку може бути податкове резидентство Росії та наявність доходу від санкційного бізнесу в Росії.
Рішення про закриття рахунків росіян у кіпрському банку також пов'язують із побоюванням британських та американських санкцій. Вони забороняють надання фізособам та компаніям з РФ консультаційних, маркетингових, IT, юридичних, інжинірингових послуг.
Нещодавні пакети санкцій США включають заходи, які припиняють обхід попередніх обмежень. В останньому пакеті Кіпр лідирував за кількістю осіб, доданих до SDN-листу за допомогу в уникненні минулих санкцій, тому Bank Of Cyprus витрачає значні ресурси на дотримання всіх обмежень, пише видання.
Bank Of Cyprus є найбільшим банком на Кіпрі. За підсумками минулого року на банківських депозитах росіяни зберігали понад 700 тис. євро. Це на 6% більше, ніж за рік до цього. Рахунки в цьому банку можуть мати приблизно 15% усіх росіян, які проживають на Кіпрі.
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