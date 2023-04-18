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Глави МЗС G7 закликали Китай до переговорів із США для зниження стратегічних ризиків
09:34 18.04.2023 |
Глави міністерств закордонних справ G7 у спільній заяві за підсумками зустрічі в Японії висловили побоювання щодо розширення ядерного арсеналу Китаю і закликали Пекін до переговорів із США.
"Велика сімка" поділилася своїми побоюваннями щодо розширення Китаєм свого ядерного арсеналу. Міністри закликали Китай негайно розпочати обговорення із США питань зниження стратегічних ризиків", - ідеться в заяві.
Дипломати також підтвердили важливість контролю за предметами і технологіями, які можуть бути використані у військових цілях, переважно за допомогою багатосторонніх режимів експортного контролю.
МЗС Японії зазначає, що під час зустрічі міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса висловив занепокоєння у зв'язку з такими подіями, як рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, тривалі провокаційні дії Північної Кореї, включно з її ядерними й ракетними розробками та запусками балістичних ракет, а також розширення діяльності Ірану з ядерних розробок.
"Велика сімка" підтвердила свою прихильність кінцевій меті - створенню світу без ядерної зброї", - йдеться в заяві.
Міністри G7 повідомили, що продовжать обговорювати ядерне роззброєння і нерозповсюдження на саміті "Сімки" в Хіросімі в травні.
Міністри закордонних справ "Великої сімки" завершили триденну зустріч у японському місті Каруїдзава (префектура Нагано) у вівторок уранці.
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