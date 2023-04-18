Фінансові новини
- |
- 18.04.23
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт російської нафти повернувся на довоєнний рівень
08:59 18.04.2023 |
Минулого місяця росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у квітневому звіті Міжнародного енергетичного агентства.
"Експорт російської нафти у березні досяг найвищого з квітня 2020-го року рівня, завдяки швидкому нарощуванню обсягу збуту продукції, що повернувся до рівня, який передував вторгненню росії до України", - йдеться у звіті.
Зазначається, що доходи росії від продажу нафти у квітні зросли на 1 млрд дол, досягши $12,7 млрд, але все одно були на 43% нижчими, ніж у аналогічний період минулого року.
Як повідомляв Укрінформ, західні санкції та обмеження ціни на морську російську нафту після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обмежили коло покупців для поставок з рф.
Втім, щонайменше дві компанії з Індії та ОАЕ допомагають москві обходити західні нафтові санкції за допомогою тіньового флоту танкерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Едуард Федоров розпочав виконання обов'язків директора БЕБ
|Рада повернулась до пенсійної реформи: зареєстровано законопроєкт про накопичувальні пенсії
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща почала зводити електронний бар'єр на кордоні з Росією
|Єгипет відмовився від поставок боєприпасів РФ і почав виробляти для України - WP
|Найбільший банк Кіпру почав закривати рахунки росіян
|Країни G7 обіцяють блокувати активи РФ до кінця війни та виплати репарацій
|Рада ЄС дала зелене світло для мобільного роумінгу України з Євросоюзом, – Мінцифри
|Держдеп США погодив продаж Туреччині обладнання для модернізації F-16
Бізнес
|Mercedes перестала співпрацювати з Молдовою через можливий реекспорт автомобілів в РФ
|Mercedes представив оновлений позашляховик GLS 2023 року
|BMW представила комплектацію XM Label Red з потужністю 738 к.с.
|Volkswagen представив позашляхову версію Atlas Peak Edition
|Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км
|Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
|Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію