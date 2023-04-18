Експорт російської нафти повернувся на довоєнний рівень

Минулого місяця росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у квітневому звіті Міжнародного енергетичного агентства.

"Експорт російської нафти у березні досяг найвищого з квітня 2020-го року рівня, завдяки швидкому нарощуванню обсягу збуту продукції, що повернувся до рівня, який передував вторгненню росії до України", - йдеться у звіті.

Зазначається, що доходи росії від продажу нафти у квітні зросли на 1 млрд дол, досягши $12,7 млрд, але все одно були на 43% нижчими, ніж у аналогічний період минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, західні санкції та обмеження ціни на морську російську нафту після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обмежили коло покупців для поставок з рф.

Втім, щонайменше дві компанії з Індії та ОАЕ допомагають москві обходити західні нафтові санкції за допомогою тіньового флоту танкерів.