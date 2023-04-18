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Вихід іноземного бізнесу із РФ продовжує обвалювати курс рубля, - Bloomberg
08:56 18.04.2023 |
Іноземний бізнес в РФ знову почав продавати свої активи та залишати цей ринок. Такі події негативно вплинули на курс російського рубля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Серія продажів активів компаніями з країни сприяла ослабленню рубля на 9% щодо долара цього року, що є найгіршим показником серед валют ринків, що розвиваються", - йдеться у матеріалі.
Банк Росії та уряд розробляють механізм встановлення ліміту на купівлю валюти іноземними компаніями, що залишають РФ. Bloomberg повідомляє, що оскільки в черзі вже знаходиться низка схвалених виходів іноземних фірм, Центральний банк РФ хоче уникнути різких стрибків рубля і, отже, планує посилити регулювання.
Росія, швидше за все, встановлюватиме ліміт на купівлю іноземної валюти за кожною угодою в індивідуальному порядку на етапі узгодження і навряд чи запроваджуватиме якісь загальні правила або оголошуватиме офіційні ліміти.
"Рубль слабшає з початку року, оскільки відновлення обсягів імпорту та серія продажів іноземних активів спонукали попит на іноземну валюту. З іншого боку, доларова ліквідність на Московській біржі низька, а доходи від експорту знижуються на тлі масштабних санкцій через агресію проти України", - пише Bloomberg.
За правилами Кремля, запровадженими після початку війни проти України, іноземним інвесторам забороняється продавати свої активи у Росії без погодження зі спеціальною урядовою комісією. Щоб отримати схвалення, необхідно продавати бізнес зі знижкою не менше 50% від ринкової вартості та сплачувати внесок до бюджету РФ.
Нагадаємо, що німецький виробник автозапчастин Schaeffler має намір продати свій бізнес у Росії.
Фінський лісопромисловий концерн UPM завершив продаж всіх своїх активів у Росії та остаточно залишив її ринок.
Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.
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