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АНАЛІТИКА

США готуються продати Туреччині обладнання для модернізації її F-16 – ЗМІ

 

США готуються погодити продаж Туреччині обладнання для модернізації винищувачів F-16, які вже є у неї на озброєнні.

Про повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Держдеп готується почати процедуру погодження щодо продажу обладнання для модернізації винищувачів - зокрема радарів та авіоніки.

Агентство дізналося від поінформованих співрозмовників, що керівники відповідних комітетів Конгресу вже неформально дали згоду на це.

Якщо під час офіційної процедури Конгрес дасть згоду, це буде перший за багато років продаж Туреччині військових технологій.

Тим часом щодо ширшої угоди про продаж додаткових F-16 зрушень поки немає.

Як відомо, Анкара тривалий час намагається отримати від США принаймні винищувачі F-16 - після того, як Туреччину через купівлю російських С-400 виключили із програми щодо F-35 та наклали на неї санкції.

В експертних колах вважають, що це у тому числі може бути непублічним предметом торгу із США для того, аби Туреччина нарешті припинила блокувати вступ до НАТО Швеції (а раніше і Фінляндії).
 

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