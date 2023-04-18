Фінансові новини
- |
- 18.04.23
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
26 тисяч вояків: Швеція проводить навчання за участю НАТО
23:08 17.04.2023 |
Швеція розпочала найбільші за останні 25 років військові навчання за участю країн НАТО. "Навчання відбуватимуться у повітрі, на суші і на морі на значній частині території країни", - заявили у понеділок, 17 квітня, у шведських збройних силах. У навчаннях, які триватимуть до 11 травня, беруть участь 26 тисяч військових з 14 країн світу.
Маневри зосереджені на півдні та півночі Швеції, а також на стратегічно важливому острові Готланд. Їх проводять за участю сухопутних, військово-морських і повітряних сил, щоб перевірити боєготовність і оперативну сумісність країн-учасниць. У навчаннях беруть участь Німеччина, Австрія, США, Великобританія, Фінляндія, Польща, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Данія і Франція. Також у навчаннях бере участь Україна.
Більшість країн-учасниць навчань є членами НАТО. Після десятиліть позаблоковості Швеція подала заявку на членство в НАТО разом з Фінляндією в травні 2022 року через вторгнення Росії в Україну. Тоді як сусідня Фінляндія приєдналася до Альянсу 4 квітня, Стокгольм досі чекає на зелене світло від Анкари та Будапешта.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада повернулась до пенсійної реформи: зареєстровано законопроєкт про накопичувальні пенсії
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Словаччина дозволила транзит українських сільгосппродуктів, але заборонила імпорт
|Польща заборонить імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня
|США готуються продати Туреччині обладнання для модернізації її F-16 – ЗМІ
|NYT: НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ
|26 тисяч вояків: Швеція проводить навчання за участю НАТО
|США направлять в Гаагу прокурора, який буде розслідувати російські злочини проти України
Бізнес
|Volkswagen представив позашляхову версію Atlas Peak Edition
|Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км
|Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
|Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію
|NVIDIA GeForce RTX 4070 - аналог GeForce RTX 3080 на $100 дешевше
|Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP
|OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark