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АНАЛІТИКА

США направлять в Гаагу прокурора, який буде розслідувати російські злочини проти України

 

Сполучені Штати відправлять прокурора до Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України. Він буде базуватись в Гаазі.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявили в Міністерстві юстиції США.

Як розповів генпрокурор США Меррік Гарленд, було створено міжнародну слідчу групу, до якої увійшли сім країн. Вона будуть розслідувати міжнародні злочини, скоєні в Україні.

"Прокурор базуватиметься в Гаазі в Євроюсті - Агентстві Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя - і матиме доступ до значних ресурсів Міністерства, які ми розгорнули у відповідь на цю кризу", - сказано в повідомленні.

Окрім цього США планує направити постійного юридичного радника в Київ. Він буде співпрацювати з українськими партнерами над низкою складних питань у сфері юстиції.

"Прокурори, які працюють у команді Департаменту юстиції з питань відповідальності за воєнні злочини, продовжують тісно співпрацювати з нашими колегами з Генеральної прокуратури над розслідуванням конкретних злочинів, скоєних російськими військами, включаючи незаконні напади на цивільне населення", - сказав Гарленд.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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