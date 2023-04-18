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Стів Джобс
США направлять в Гаагу прокурора, який буде розслідувати російські злочини проти України
22:59 17.04.2023 |
Сполучені Штати відправлять прокурора до Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України. Він буде базуватись в Гаазі.
Як повідомляє РБК-Україна про це заявили в Міністерстві юстиції США.
Як розповів генпрокурор США Меррік Гарленд, було створено міжнародну слідчу групу, до якої увійшли сім країн. Вона будуть розслідувати міжнародні злочини, скоєні в Україні.
"Прокурор базуватиметься в Гаазі в Євроюсті - Агентстві Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя - і матиме доступ до значних ресурсів Міністерства, які ми розгорнули у відповідь на цю кризу", - сказано в повідомленні.
Окрім цього США планує направити постійного юридичного радника в Київ. Він буде співпрацювати з українськими партнерами над низкою складних питань у сфері юстиції.
"Прокурори, які працюють у команді Департаменту юстиції з питань відповідальності за воєнні злочини, продовжують тісно співпрацювати з нашими колегами з Генеральної прокуратури над розслідуванням конкретних злочинів, скоєних російськими військами, включаючи незаконні напади на цивільне населення", - сказав Гарленд.
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