Молдова не пустила до себе президента Татарстану, який перебуває під західними санкціями

Прикордонна служба Молдови в понеділок не дозволила в'їхати в країну президенту російської республіки Татарстан Рустаму Мінніханову, який планував узяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це спершу сам Мінніханов повідомив у поширеному росЗМІ відеозверненні, після чого ситуацію прокоментували прикордонники Молдови.

Президент Татарстану заявив, що кандидат у башкани (очільники) Гагаузії Віктор Петровий і депутат-соціаліст Олександр Суходольський запросили його на Міжнародний конгрес "Дружба народів-2023".

"На жаль, молдавська влада ухвалила рішення, що ми є небажаними громадянами, які не можуть відвідати цю країну", - заявив російський посадовець на борту літака.

Прикордонна поліція Молдови пізніше зазначила, що за останню добу справді відмовила "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки вони "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".

"Заяви російського чиновника, який нещодавно повернувся з нашої країни, про те, що він був оголошений "персоною нон грата" в Молдові, також не відповідають дійсності", - наголосили там.

"Підтримка кандидата на місцевих виборах в нашій країні не є поважною причиною, і влада попросила російських чиновників утриматися від втручання у внутрішні справи нашої країни", - додали в молдовській прикордонній службі.

Зазначимо, що Рустам Мінніханов перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Канади. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для російських збройних сил.