Фінансові новини
- |
- 18.04.23
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Молдова не пустила до себе президента Татарстану, який перебуває під західними санкціями
18:20 17.04.2023 |
Прикордонна служба Молдови в понеділок не дозволила в'їхати в країну президенту російської республіки Татарстан Рустаму Мінніханову, який планував узяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.
Як повідомляє "Європейська правда", про це спершу сам Мінніханов повідомив у поширеному росЗМІ відеозверненні, після чого ситуацію прокоментували прикордонники Молдови.
Президент Татарстану заявив, що кандидат у башкани (очільники) Гагаузії Віктор Петровий і депутат-соціаліст Олександр Суходольський запросили його на Міжнародний конгрес "Дружба народів-2023".
"На жаль, молдавська влада ухвалила рішення, що ми є небажаними громадянами, які не можуть відвідати цю країну", - заявив російський посадовець на борту літака.
Прикордонна поліція Молдови пізніше зазначила, що за останню добу справді відмовила "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки вони "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".
"Заяви російського чиновника, який нещодавно повернувся з нашої країни, про те, що він був оголошений "персоною нон грата" в Молдові, також не відповідають дійсності", - наголосили там.
"Підтримка кандидата на місцевих виборах в нашій країні не є поважною причиною, і влада попросила російських чиновників утриматися від втручання у внутрішні справи нашої країни", - додали в молдовській прикордонній службі.
Зазначимо, що Рустам Мінніханов перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Канади. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для російських збройних сил.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада повернулась до пенсійної реформи: зареєстровано законопроєкт про накопичувальні пенсії
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Словаччина дозволила транзит українських сільгосппродуктів, але заборонила імпорт
|Польща заборонить імпорт української сільгосппродукції з 19 квітня
|США готуються продати Туреччині обладнання для модернізації її F-16 – ЗМІ
|NYT: НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ
|26 тисяч вояків: Швеція проводить навчання за участю НАТО
|США направлять в Гаагу прокурора, який буде розслідувати російські злочини проти України
Бізнес
|Volkswagen представив позашляхову версію Atlas Peak Edition
|Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км
|Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
|Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію
|NVIDIA GeForce RTX 4070 - аналог GeForce RTX 3080 на $100 дешевше
|Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP
|OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark