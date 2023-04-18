Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Молдова не пустила до себе президента Татарстану, який перебуває під західними санкціями

 

Прикордонна служба Молдови в понеділок не дозволила в'їхати в країну президенту російської республіки Татарстан Рустаму Мінніханову, який планував узяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це спершу сам Мінніханов повідомив у поширеному росЗМІ відеозверненні, після чого ситуацію прокоментували прикордонники Молдови.

Президент Татарстану заявив, що кандидат у башкани (очільники) Гагаузії Віктор Петровий і депутат-соціаліст Олександр Суходольський запросили його на Міжнародний конгрес "Дружба народів-2023".

"На жаль, молдавська влада ухвалила рішення, що ми є небажаними громадянами, які не можуть відвідати цю країну", - заявив російський посадовець на борту літака.

Прикордонна поліція Молдови пізніше зазначила, що за останню добу справді відмовила "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки вони "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".

"Заяви російського чиновника, який нещодавно повернувся з нашої країни, про те, що він був оголошений "персоною нон грата" в Молдові, також не відповідають дійсності", - наголосили там.

"Підтримка кандидата на місцевих виборах в нашій країні не є поважною причиною, і влада попросила російських чиновників утриматися від втручання у внутрішні справи нашої країни", - додали в молдовській прикордонній службі.

Зазначимо, що Рустам Мінніханов перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Канади. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для російських збройних сил.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1432
  0,2742
 0,68

Курс обміну валют на вчора, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4374  0,08 0,23 38,1126  0,10 0,26
EUR 40,6981  0,01 0,03 41,6581  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес