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АНАЛІТИКА

Україна готова приєднатися до системи електронної товарно-транспортної накладної ЄС

 

Україна успішно пройшла відбір для участі у пілотному проєкті EU4Digital, що передбачає приєднання до єдиної системи електронної товарно-транспортної накладної Європейського Союзу - е-CMR.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці.

«Протягом минулого року продовжувалася активна робота з впровадження електронної ТТН Україні. Ми маємо підтримку бізнесу у цьому напрямку та наразі тестуємо продукт. Перехід на електронну систему також матиме позитивний економічний ефект - електронні накладні дешевші паперових, та екологічний - відмова від паперових документів сприятиме збереженню довкілля», - прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Анатолій Комірний.

За його словами, перевагою системи е-ТТН в Україні є розробка одразу з урахуванням європейських стандартів обміну даними. Це зробить інтеграцію з європейською системою e-CMR легшою.

У межах пілоту сформовано робочу групу, завданням якої є: оцінка поточного стану справ з електронним обміном інформацією про вантажні перевезення в Україні та розробка дорожньої карти щодо запуску електронних супроводжувальних документів перевезення вантажів.

«Дорожня карта буде розроблена протягом 2023 року на підставі оцінки поточного стану справ, і включатиме план дій щодо інтеграції платформи електронних вантажних перевезень України та ЄС. Зокрема, відповідності е-ТТН стандартам обміну електронною інформацією про вантажні перевезення (eFTI)», - додали в міністерстві.

Як повідомлялося, в січні 2023 року в Україні почалося впровадження і тестування Системи е-ТТН з бізнесом. Електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН) стане обовʼязковою в Україні з 1 серпня 2023 року.
Ключові теги: ЄС
 

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