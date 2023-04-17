Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

G7 не буде змінювати ліміт цін на російську нафту, - Reuters

 

Країни "Великої сімки" не будуть змінювати так звану стелю цін на російську нафту. Гранична ціна залишиться на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник G7 у коментарі агентству зазначив, що країни вирішили зберегти обмеження на попередньому рівні, щоб зменшити здатність Росії фінансувати війну проти України.

Видання наголошує, що рішення ухвалили на тлі підвищення цін на нафту, чому сприяло скорочення видобутку, оголошене ОПЕК+. За словами співрозмовника, стеля цін не лише обмежує російські доходи, але й зберігає стабільність енергетичного ринку.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія оголосила країнам-членам ЄС, що стеля цін на нафту з Росії не буде переглядатися, а обмеження залишаться на рівні 60 доларів за барель.

Також зазначимо, що країни G7 домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ, а також постачаннями зброї російській армії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1432
  0,2742
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4374  0,08 0,23 38,1126  0,10 0,26
EUR 40,6981  0,01 0,03 41,6581  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес