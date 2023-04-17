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АНАЛІТИКА

ЄС цього тижня обговорить заборону Польщі та Угорщини на імпорт зерна з України - Reuters

 

Посли країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі обговорять цього тижня рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та інших продуктів харчування з України.

Як пише "Європейська правда", про це розповів чиновник ЄС на умовах анонімності, повідомляє Reuters.

"Ми очікуємо, що Польща та Угорщина нададуть певні пояснення, а також буде реакція Єврокомісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Єврокомісія виступить з пропозицією з цього приводу...Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці", - сказав він.

Чиновник додав, що це питання підіймалося на останньому саміті національних лідерів ЄС, зокрема, Словаччиною та Румунією.

У понеділок стало відомо, що Словаччина також тимчасово призупиняє імпорт зерна та низки інших продуктів з України.

15 квітня уряд Польщі вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити польський аграрний сектор. 16 квітня Угорщина також оголосила про тимчасову заборону імпорту зернових та олійних культур з України.
 

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