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Туреччина вперше поставить газ з великого родовища в Чорному морі
13:58 17.04.2023 |
Турецька державна нафтогазова компанія Turkish Petroleum готується отримати першу партію газу з великого родовища природного газу Сакарья в Чорному морі.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова виконавчого директора компанії Меліха Хана Білгіна.
Перші поставки відбудуться напередодні президентських виборів 14 травня, на яких чинний президент Реджеп Таїп Ердоган суперничає зі своїм головним опонентом Кемалем Киличдароглу. Минулого місяця Ердоган заявив, що уряд скоротить рахунки за газ для споживачів і бізнесу.
Туреччина є великим імпортером енергоносіїв, і майже весь газ, який вона споживає, надходить з-за кордону, що робить проєкт "Сакарья" значним поштовхом для енергетичного сектору країни.
За даними центрального банку, чистий імпорт енергоносіїв, який включає нафту, газ та інші продукти, минулого року становив 80 млрд доларів, що є основним чинником дефіциту поточного рахунку платіжного балансу країни.
Цього тижня Turkish Petroleum почне постачання газу з трьох свердловин на родовищі Сакарья, заявив Білгін. Туреччина розробляє проєкт разом з консорціумом, до якого входять американська нафтосервісна група Schlumberger і британська компанія Subsea 7.
За словами Білгіна, об'єкт почне видобувати 10 млн кубометрів газу на добу, щойно у вересні будуть введені в експлуатацію ще сім свердловин. За підрахунками Financial Times, це становитиме близько 7% від загального обсягу споживання газу в Туреччині минулого року.
Частина газу, що видобуватиметься на цьому родовищі, експортуватиметься.
Turkish Petroleum, яка витратила 1,8 млрд дол на першу фазу проєкту, планує збільшити видобуток у найближчі роки. Білгін висловив сподівання, що видобуток досягне 40 млн кубометрів на добу, коли проєкт вийде на повну потужність.
Окремо Білгін визнав, що знижки на російські енергоносії сприяли зростанню бізнесу Turkish Petroleum, що свідчить про поглиблення торговельних відносини країни з Москвою.
"Ми включаємо [російські енергоносії] в нашу бізнес-модель", - сказав він, додавши, що це "однозначно створює для нас додаткові прибутки і додаткові можливості".
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