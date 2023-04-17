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Польша с помощью США построит еще две АЭС – с модульными реакторами
13:49 17.04.2023 |
Польский нефтяной концерн Orlen с помощью США намерен построить две энергостанции с модульными реакторами BWRX-300 по проекту GE Hitachi Nuclear Energy, пишет PAP.
В понедельник, 17 апреля, в посольстве США в Варшаве подписали письма о намерениях на $3 млрд от Экспортно-импортного банка США для проектного финансирования и $1 млрд от Международной финансовой корпорации США по развитию (DFC) для поддержки строительства станций.
"Польше нужны новые энергетические решения, чтобы обезопасить себя от влияния России, выполнить климатические обязательства и стимулировать экономическое развитие. GE Hitachi - надежный партнер, который может предоставить такие решения", - сказал американский посол Марк Бжезинский.
Локации для размещения будущих модульных реакторов должны объявить позже.
BWRX-300 является уменьшенной версией разработанного GEH реактора на кипящей воде ESBWR мощностью 1520 МВт, который в 2014 году был успешно сертифицирован Комиссией по ядерному регулированию США. В проекте BWRX используются те же конструкторские решения, что и ESBWR.
Малые модульные реакторы - новейшая технология, которая рассматривается как возможная альтернатива традиционным крупным АЭС. Они проектируются меньше по мощности (до 300 МВт), поэтому им нужна в десять раз меньшая площадь. Они состоят из модулей, которые могут производиться на заводах и собираться в местоположении.
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