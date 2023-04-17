Фінансові новини
- |
- 17.04.23
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У G7 домовилися активніше протидіяти постачанню зброї Росії
12:18 17.04.2023 |
Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ і більш ефективно протистояти постачанню зброї Росії третіми країнами. Про це заявили часники зустрічі в японському місті Каруїдзаві у понеділок, 17 квітня.
У заяві, опублікованій МЗС Японії, яка головує в G7, наголошується намір продовжити рішучу підтримку Києва і санкційний тиск на Москву. Міністри закордонних справ "Групи семи" закликали РФ "негайно і без жодних умов" вивести війська і військову техніку з України. Вони назвали неприйнятною ядерну риторику президента РФ Володимира Путіна, який заявив про розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі.
МЗС Японії: G7 рішуче відкидає спроби насильницької зміни міжнародного порядку
Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі наголосив, що G7 і країни-однодумці мають продемонструвати єдність у спільних зусиллях щодо допомоги Україні. За його словами, світ перебуває зараз "в історичному поворотному моменті". Країни Великої сімки прагнуть до співпраці з країнами глобального Півдня, які не підтримують санкційну політику щодо РФ, зазначив він.
Водночас учасники зустрічі застерегли від будь-яких спроб насильницької зміни міжнародного порядку. "Ми будемо відкидати будь-які односторонні спроби нав'язати за допомогою сили статус-кво", - заявив Хаясі. Він додав, що Велика сімка демонструє тверду рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві права. У заяві також підтверджується жорстка позиція G7 щодо посилення загроз з боку Китаю і Північної Кореї.
Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Великої сімки відбувається перед самітом G7 у Хіросімі, який відбудеться в травні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
|У США арештували підозрюваного у справі про «злив» секретних документів Пентагону
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Південна Корея, США та Японія проводять спільні навчання
|РФ знову заблокувала інспекції суден з українським зерном у Босфорі - Мінвідновлення України
|G7 не буде змінювати ліміт цін на російську нафту, - Reuters
|ЄС цього тижня обговорить заборону Польщі та Угорщини на імпорт зерна з України - Reuters
|Світовий ринок газу переходить до надлишку після тривалого дефіциту
|Туреччина вперше поставить газ з великого родовища в Чорному морі
Бізнес
|Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км
|Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
|Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію
|NVIDIA GeForce RTX 4070 - аналог GeForce RTX 3080 на $100 дешевше
|Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP
|OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark
|ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ