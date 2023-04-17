Mercedes перестала співпрацювати з Молдовою через можливий реекспорт автомобілів в РФ

Mercedes-Benz офіційно більше не працюватиме у Молдові. Це сталося через можливий реекспорт автомобілів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дистриб'ютора Mercedes-Benz у Молдові, яку приводить Autoblog.

"На цей момент Grand Premium SRL більше не є нашим дистриб'ютором у республіці Молдова", - йдеться у повідомленні.

Офіційний дилер німецького автовиробника вивчає можливості, як можна забезпечити сервісну підтримку на ринку в Молдові.

Autoblog пише, що ситуація також буде пов'язана з можливим вивезенням нових автомобілів та запчастин за межі країни. Повідомлялось, що існували випадки поставок автомобілів в РФ.

Grand Premium був єдиним офіційним дистриб'ютором марки Mercedes-Benz у Молдові. З грудня 2007 року розпочала свою діяльність, підписавши прямий контракт із Mercedes-Benz.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz відключила підтримку сервісних програм у Росії, два місяці тому німецький виробник підтвердив звільнення з російського ринку.