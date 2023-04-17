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АНАЛІТИКА

США різко скоротять фінансування бомбардувальників B-1 Lancer і B-2 Spirit, роблячи ставку на B-21 Raider і B-52J Stratofortress

США різко скоротять фінансування бомбардувальників B-1 Lancer і B-2 Spirit, роблячи ставку на B-21 Raider і B-52J Stratofortress

 

Бюджетні документи Військово-повітряних сил США демонструють скорочення витрат на стратегічні бомбардувальники B-1 Lancer і B-2 Spirit до кінця 2020-х років. Служба робить своїм пріоритетом ядерний бомбардувальник нового покоління B-21 Raider і B-52H Stratofortress, який після модернізації отримає позначення B-52J.

Командування глобального удару (Global Strike Command) вже не один рік заявляє, що воно має намір спрямувати свої обмежені людські та фінансові ресурси на створення B-21 Raider і B-52 Stratofortress. Також служба сподівається зняти озброєння B-1 Lancer і B-2 Spirit, які останніми роками не в змозі похвалитися високою ефективністю виконання місій.

Парк Spirit складається з 20 літаків, але Командування глобального удару може використовувати тільки 14 бомбардувальників. Решта перебувають на випробуваннях або в ремонті. Крім того, стелс-системи залишаються складними та вимагають великої кількості людино-годин для забезпечення техобслуговування. Очікується, що B-21 Raider у цьому плані буде набагато ефективнішим.

 

Флот надзвукових бомбардувальників B-1 нещодавно скоротився до 45 одиниць. Попри це, ВПС США вирішили зберегти фінансування і штат фахівців з метою підвищення потенціалу стратегічних літаків.

Служба запросила у конгресу США $284,9 млн на 2024-2028 фінансові роки (FY) на покупки, пов'язані з B-2 Spirit. Фінансування почнеться з $107,9 млн у FY2024 і скоротиться майже вдвічі (до $57,16 млн) у FY2025. До FY2028 воно різко впаде і складе $15,78 млн.

 

Фінансування досліджень, розробок, випробувань і оцінки для B-2 Spirit демонструє ще більш різке падіння, починаючи з $87,6 млн FY2024 і закінчуючи кількома тисячами доларів у FY2028. Більшу частину коштів буде спрямовано на модернізацію авіаційної електроніки.

Що стосується фінансування закупівель, пов'язаних із B-1 Lancer, ВПС США запитують $12,8 млн у FY2024, $3,31 млн у FY2025, $4,74 млн у FY2026 і близько $1 млн у FY2027-2028. На НДДКР служба хоче отримати $32,68 млн у FY2024-2025, і кілька тисяч доларів у FY2027-2028.

B-1 також буде оснащений обладнанням для перевезення нових систем озброєння. ВПС США відмовилися від програми Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) компанії Lockheed Martin через невдалі тести. Тому в даному випадку йдеться про гіперзвукову ракету, над якою працюють Raytheon і Northrop Grumman в рамках програми Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

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