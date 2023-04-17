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АНАЛІТИКА

США вперше в історії розмістили в Індії надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer для навчань

 

Надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer ВПС США вперше в історії взяли участь у спільних навчаннях з ВПС Індії. Два літаки вирушили в Азію з авіабази "Еллсворт" (Ellsworth), Південна Дакота.

Участь B-1B Lancer у навчаннях Cope India підтвердив генерал Кеннет С. Вілсбах (Kenneth S. Wilsbach), представник Тихоокеанських ВПС. Також у заході беруть участь винищувачі четвертого покоління F-15E Strike Eagle поряд із військово-транспортними літаками C-17 Globemaster III та C-130J Super Hercules.

Зауважимо, що бомбардувальники B-1B вперше відвідали Індію у 2021 році. Вони здійснили політ у межах авіашоу Aero India, яке відбувається кожні два роки. У 2023 році захід теж не обійшовся без надзвукових літаків стратегічної авіації.

США вперше в історії розмістили в Індії надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer для навчань

 

Cope India - це спільні навчання ВПС США і ВПС Індії. Уперше вони відбулися 2004 року, після чого захід також проводився у 2005, 2006, 2009 і 2018 роках. За цей час США направили до Індії літаки F-15, F-16, C-130J, C-130H і C-17.

Перший етап Cope India 23 розпочався 10 квітня з акцентом на повітряну мобільність. У навчаннях узяли участь літаки C-17 з 15-го авіакрила, що дислокується на базі "Перл-Гарбор - Хікем" (Hickam-Pearl Harbor) на Гаваях, і C-130J з 374-го авіакрила з бази "Йокота" (Yokota) в Японії.

13 квітня відбувся другий етап навчань. Цього разу були залучені B-1B Lancer і F-15E Strike Eagle 4-го винищувального крила з бази "Сеймур Джонсон" (Seymour Johnson), Північна Кароліна. Від Індії участь взяли Су-30, Rafale, Jaguar і Tejas.

Навчання Cope India 23 мають завершитися 24 квітня 2023 року. ВПС США ще не опублікували жодних фотографій із заходу. Фото, які ви виділили вище, були зроблені під час лютневого візиту B-1B до Індії.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США, Індія
 

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