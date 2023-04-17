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Китай розгорнув гіперзвукові балістичні ракети DF-27 з дальністю 8000 км і швидкістю 10 500 км/год
09:45 17.04.2023 |
У Народно-визвольної армії Китаю з'явилася нова гіперзвукова балістична ракета. Вона називається DF-27. На фотографії вище зображена DF-26 дальністю до 5000 км.
Балістична ракета, ймовірно, здатна обійти американські системи протиповітряної оборони та може завдати удару по будь-якій цілі в Південно-Східній або Східній Азії. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на секретні документи американської розвідки, що витекли в інтернет.
Наприкінці зими 2023 року китайська армія провела успішні випробування гіперзвукової балістичної ракети. У рамках тестів ракета подолала 2100 км за 12 хвилин. Це означає, що швидкість польоту склала 10 500 км/год, що відповідає 8,5 Маха. Максимальна дальність пуску DF-27 досягає 5000-8000 км.
За даними The Washington Post, китайська армія змогла розгорнути кілька ракет, включно з модифікаціями, здатними знищувати не лише наземні цілі, а й кораблі. Скільки всього ракет DF-27 має Китай, наразі не уточнюється.
Також не варто забувати, що КНР не планує зупиняти програму модернізації ядерних сил. Китай будує приблизно 350 шахт для міжконтинентальних балістичних ракет, а також створює сотні ядерних боєголовок і мобільні пускові установки для ракет середньої та великої дальності.
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