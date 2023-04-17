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АНАЛІТИКА

Макрон підписав закон про непопулярну пенсійну реформу

 

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про пенсійну реформу, проти якого вже кілька місяців проходять масові протести.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Остаточно затвердивши реформу, Макрон таким чином вчергове відхилив заклики профспілок, які після рішення Конституційної ради у п'ятницю - яка не побачила невідповідності реформи основному закону - просили президента не ставити підпис.

За законом Макрон мав 15 днів на те, щоби підписати закон, що є останнім кроком для набрання ним чинності.

Також Макрон у п'ятницю запропонував представникам профспілок і роботодавцям провести зустріч наступного тижня.

Приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися.

Ключові теги: Франція
 

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