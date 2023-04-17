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АНАЛІТИКА

Німеччина закликала ЄС до санкцій проти атомної енергетики Росії

 

Уряд Німеччини на тлі російського збройного вторгнення в Україну виступив за введення санкцій Євросоюзу щодо атомної промисловості Росії.

Про це заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми бачили, що Росія цілеспрямовано використовує залежність у сфері енергетики для чинення тиску. Тому федеральний уряд закликав Єврокомісію запровадити санкції і щодо цивільного атомного сектора. Це має стати частиною наступного санкційного пакета", - заявив Габек.

На думку Габека, Євросоюзу потрібно посилювати незалежність від Росії. "Ми вже далеко просунулися в багатьох сферах, зокрема й у сфері енергетики. Залишився лише атомний сектор", - зазначив він.

Росія, серед іншого, постачає уран для паливних стрижнів атомних електростанцій і зберігає на своїй території радіоактивні відходи.

За словами Габека, пріоритетне ставлення до російської атомної промисловості нічим не може бути виправдане. "Ядерна технологія - винятково чутлива сфера, і Росія тут більше не може сприйматися як надійний партнер", - наголосив він.

Віцеканцлер Німеччини вважає, що в питанні санкцій щодо російської атомної енергетики потрібен перехідний період. "Але важливо почати і не боятися рішучих дій і в цій сфері", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти РФ, в том числі проти компаній, пов'язаних з державною корпорацією "Росатом".

Йдеться про санкції щодо пов'язаних із "Росатомом" структур, зокрема "Ковровського механічного заводу", "Русатом Оверсіз" (відповідає за закордонні проєкти) та "Атомстрой" (головна організація "Росатому", що відповідає за матеріаловедення).
 

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