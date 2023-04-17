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Баварія просить дозволити роботу АЕС у Німеччині на тлі відмови від ядерної енергетики
08:48 17.04.2023 |
Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер просить федеральний уряд дозволити тимчасову експлуатацію атомних електростанцій під відповідальність земель попри те, що з неділі вся Німеччина офіційно відмовилась від атомної енергетики.
Як пише "Європейська правда", про це Зьодер сказав в інтерв'ю Bild.
"Баварія вимагає, щоб федеральний уряд взяв на себе відповідальність за безперервну роботу ядерної енергетики. Поки криза не закінчилася і перехід на відновлювані джерела енергії не увінчався успіхом, ми повинні використовувати всі види енергії до кінця десятиліття", - сказав він.
Прем'єр Баварії окремо підкреслив, що його земля готова взяти на себе відповідальність за експлуатацію місцевої АЕС "Ізар-2", а також прагне спільно з іншими країнами побудувати власний дослідницький реактор.
"Федеральний уряд повинен негайно представити план дій у надзвичайних ситуаціях для негайної реактивації трьох атомних електростанцій. Той, хто, подібно до "світлофорної коаліції", сподівається, що наступна зима буде такою ж м'якою, як і попередня, діє вкрай наївно і недбало для такої індустріальної країни, як Німеччина", - додав Зьодер.
У ніч проти неділі Німеччина відключила три останні атомні електростанції: "Ізар-2" в Баварії, "Емсланд" у Нижній Саксонії і "Некарвестхайм-2" у Баден-Вюртемберзі.
За даними Міністерства економіки, останні три станції забезпечували лише близько 5% виробництва електроенергії в Німеччині за перші три місяці цього року. Проте дві третини німців виступають за продовження терміну служби реакторів або підключення старих станцій до мережі, і тільки 28% підтримують поступову відмову від атомної енергетики.
Торік питання про те, чи повинна Німеччина продовжувати експлуатацію своїх атомних електростанцій, стало яблуком розбрату між трьома партіями правлячої коаліції.
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