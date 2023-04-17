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АНАЛІТИКА

Франція, Німеччина та Великобританія нададуть додаткову підтримку Україні на суму понад $5 млрд

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками полів Spring Meetings у Вашингтоні (США) заявив, що Україна отримає додаткову підтримку від Франції, Німеччини та Великобританії на суму понад $5 млрд.

"За результатами переговорів з міністрами фінансів країн Великої Сімки в рамках Spring Meetings отримали запевнення у додатковій підтримці України на суму понад 5 млрд. доларів. Зокрема домовилися про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великобританією", - розповів Шмигаль журналістам на брифінгу у Вашингтоні.

За його словами, також Швейцарія надасть Україні 1,8 млрд франків упродовж наступних шести років. А Данія, у свою чергу, створює спеціальний фонд та планує заповнити його на 1 млрд євро.

Крім того, додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

"Все це допоможе перемогти та забезпечити стійкість нашої економіки", - резюмував український прем'єр.

Як повідомлялося, Шмигаль на полях Spring Meetings у Вашингтоні, США провів зустрічі з міністрами фінансів Великобританії, Німеччини та Франції. У ході зустрічі глава уряду порушив питання фінансової підтримки України та взаємодію у рамках Міжвідомчої координаційної платформи донорів.

Німеччина виділить понад 3 млрд євро додаткового фінансування цього року та понад 5 млрд євро довгострокової військової підтримки.

Також 2 млрд євро в рамках довгострокового фінансування планує виділити Франція.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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