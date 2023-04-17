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АНАЛІТИКА

Пентагон виділить понад $215 млн на модернізацію виробництва Javelin та Stinger

 

Міністерство оборони США уклало з виробником ракетних двигунів "Aerojet Rocketdyne" угоду на $215,6 млн на розширення та модернізацію підприємств цієї компанії.

"Кошти будуть спрямовані на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, закупівлю обладнання, створення систем обробки даних та збільшення швидкості виробництва та поставок Javelin, Stinger та керованих ракет GMLRS", - йдеться в офіційному релізі американського оборонного відомства.

Повідомляється, що цю роботу було профінансовано програмою про додаткові асигнування для України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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