Нідерланди виділяють Україні 100 млн євро на підтримку фермерів і підготовку до зими

Через механізм Світового банку Нідерланди виділяють 100 мільйонів євро на гарантії для фінансування сільськогосподарського бізнесу в Україні, а також на генератори, щоб допомогти країні пережити майбутню зиму.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANP, таке на весняних зборах Світового банку у Вашингтоні оголосила міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

За її словами, допомога у 100 мільйонів євро - це перше конкретне виконання 2,5 мільярдів євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на початку цього року на підтримку відновлення й переважна частина якої буде витрачена на військову підтримку.

"40 мільйонів євро будуть використані спеціально для сільськогосподарських компаній, щоб вони все ще могли купувати зерно в цьому сезоні або замінити сільськогосподарське обладнання, яке було знищене", - зазначила Шрайнемахер.

Вона вказала, що це допоможе не лише українському аграрному сектору, а й глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна експортує багато зерна.

Решта коштів зі 100 мільйонів євро призначена для закупівлі генераторів, а також для інших цілей - наприклад ремонту доріг. Шрайнемахер не змогла сказати, на що саме піде більше коштів, та зазначила, що пріоритетом для Нідерландів є цивільне розмінування.

Минулого року Нідерлади погодили пакет у 2,5 мільярда євро на допомогу Україні на 2023 рік.