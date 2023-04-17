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АНАЛІТИКА

Фінляндія запустила найбільший у Європі ядерний реактор

 

Фінський ядерний реактор Olkiluoto 3 (OL3), який є найбільшим у Європі, почав регулярну роботу у неділю, 16 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Новий блок задовольнить близько 14% потреб Фінляндії в електроенергії, зменшивши потребу в імпорті зі Швеції та Норвегії, повідомляє оператор OL3 Teollisuuden Voima.

Очікується, що новий реактор працюватиме не менше 60 років.

За словами виконавчого директора Teollisuuden Voima Ярмо Танхуа, виробництво реактора Olkiluoto 3 стабілізує ціни на електроенергію та відіграє важливу роль у переході Фінляндії до зеленої енергетики.

Будівництво ядерного реактора потужністю у 1,6 ГВт у Фінляндії розпочалося у 2005 році. Спочатку станцію мали відкрити через чотири роки, але виникли технічні проблеми.

OL3 вперше поставив тестову продукцію у національну енергомережу Фінляндії у березні минулого року. Тоді очікувалося, що реактор почне регулярну роботу через чотири місяці, але сталася серія поломок і відключень, для усунення яких знадобилися місяці.

Імпорт електроенергії до Фінляндії із росії припинився у травні 2022 року після заяви російської енергетичної компанії «Інтер РАО» про те, що їй не заплатили за продану енергію.

Як повідомляв Укрінформ, Фінляндія розпочала будувати першу ділянку паркану на своєму кордоні з росією.
 

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