У Нідерландах дозволять евтаназію для невиліковно хворих дітей до 12 років

Уряд Нідерландів схвалив доповнення до положення про евтаназію, які передбачають, що в окремих випадках на дітей віком від одного до дванадцяти років може поширюватись право на штучне переривання життя.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в опублікованому у п'ятницю повідомленні нідерландського уряду.

Нові положення, за оцінкою влади Нідерландів, стосуватимуться від п'яти до десяти дітей щорічно, які мають невиліковні захворювання, від яких "безнадійно і нестерпно" потерпають, а паліативна допомога для них не ефективна.

"Це особливо складна тема, яка стосується дуже тривожних ситуацій. Ситуацій, яких нікому не побажаєш. Я радий, що після інтенсивних консультацій з усіма залученими сторонами ми досягли рішення, яке допоможе цим невиліковно хворим дітям, їхнім батькам, а також їхнім лікарям", - прокоментував міністр охорони здоров'я Нідерландів Ернст Куйперс.

Уперше про можливість евтаназії для дітей віком 1-12 років у Нідерландах заговорили ще у 2020 році. Очікується, що відповідні доповнення до нормативних актів будуть розроблені й ухвалені до кінця 2023 року, а через кілька років - переглянуті для оцінки впливу.

У Нідерландах уже зараз дозволяється штучне переривання життя для невиліковно хворих немовлят віком до одного року, а також дітей від 12 років. Таким крокам передують спеціальні лікарські комісії, а також поінформована згода батьків.

Нідерланди першими у світі легалізували евтаназію у 2002 році. Відповідний закон дозволяє лікарям переривати життя пацієнтів за дотримання строгих умов вводячи смертельну дозу ліків або даючи їм спеціальні ліки.

На відміну від евтаназії, асистований суїцид передбачає, що людина, яка не є лікарем, дає людині смертельну речовину, яку та вживає самостійно. У Європейському Союзі таке наразі дозволене лише в Австрії.