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АНАЛІТИКА

У Франції Конституційна рада схвалила пенсійну реформу

 


Конституційна рада Франції в п'ятницю оголосила конституційною реформу, яка передбачає підвищення пенсійного віку й викликала масові протести по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рішення Конституційної ради означає подолання останньої юридичної перешкоди на шляху до затвердження реформи, що передбачає поступове підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років.

Раніше Єлисейський палац обіцяв, що в разі позитивного висновку опублікує законопроєкт протягом кількох днів, що означає набуття ним чинності й старт пенсійної реформи.

Водночас профспілки напередодні заявили, що мають намір продовжувати протести проти реформи навіть у разі її схвалення - зокрема, під час традиційних першотравневих демонстрацій.

Як відомо, протести проти підвищення пенсійного віку тривають вже кілька місяців. Приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися.

Втім, в уряді кажуть, що не змінюватиме проєкт пенсійної реформи, ухвалений через спеціальну процедуру в обхід парламенту.
Ключові теги: Франція
 

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