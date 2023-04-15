Фінансові новини
- |
- 15.04.23
- |
- 01:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Франції Конституційна рада схвалила пенсійну реформу
22:53 14.04.2023 |
Конституційна рада Франції в п'ятницю оголосила конституційною реформу, яка передбачає підвищення пенсійного віку й викликала масові протести по всій країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Рішення Конституційної ради означає подолання останньої юридичної перешкоди на шляху до затвердження реформи, що передбачає поступове підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років.
Раніше Єлисейський палац обіцяв, що в разі позитивного висновку опублікує законопроєкт протягом кількох днів, що означає набуття ним чинності й старт пенсійної реформи.
Водночас профспілки напередодні заявили, що мають намір продовжувати протести проти реформи навіть у разі її схвалення - зокрема, під час традиційних першотравневих демонстрацій.
Як відомо, протести проти підвищення пенсійного віку тривають вже кілька місяців. Приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися.
Втім, в уряді кажуть, що не змінюватиме проєкт пенсійної реформи, ухвалений через спеціальну процедуру в обхід парламенту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
|У США арештували підозрюваного у справі про «злив» секретних документів Пентагону
|Уряд Німеччини дозволив Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву – ЗМІ
|Швейцарія виділить Україні 1,7 мільярда доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2
|У Нідерландах дозволять евтаназію для невиліковно хворих дітей до 12 років
|У Франції Конституційна рада схвалила пенсійну реформу
|Фінляндія почала підготовку до будівництва паркану на кордоні з Росією
|Канада розширила санкції проти російської авіації
|У Швеції за підозрою у шпигунстві затримали росіянку - ЗМІ
|Українці завершили навчання на САУ Caesar у Данії, їх передадуть у найближчі тижні
Бізнес
|OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark
|ФБР застерігає від використання громадських зарядних станцій USB — зловмисники можуть завантажити на гаджет шкідливе ПЗ
|Маск ліквідував компанію Twitter Inc. - соціальна мережа отримала нового власника
|Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні (та ще 39 країнах) — 26,99₴ за перші три місяці (далі 190₴/міс)
|Alibaba офіційно представив свою модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen
|Китай планує ввести обовэязкові перевірки безпеки для ШІ-сервісів
|Майже половині IT-спеціалістів переглянули зарплату, 15% зменшили виплати, – дослідження