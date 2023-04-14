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АНАЛІТИКА

Фінляндія почала підготовку до будівництва паркану на кордоні з Росією

Фінляндія почала підготовку до будівництва паркану на кордоні з Росією

 

У Фінляндії починають підготовку до зведення першої основної 75-кілометрової ділянки паркану на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Прикордонна служба країни, пише "Європейська правда".

Роботи зі зведення тестового паркану показали, що графік будівництва є реалістичним. Наразі тривають підготовчі роботи.

Будівництво тестового паркану в Іматрі - це своєрідний експеримент, під час якого досліджується, чи витримає огорожа зимові морози, снігові навантаження або масу людей, які, можливо, прибудуть зі сходу.

Фінляндія почала підготовку до будівництва паркану на кордоні з Росією

 

Його висота три метри, зверху встановлюється колючий дріт. Огорожа забезпечується нічним режимом відеоспостереження, прожекторами і динаміками на найбільш важливих ділянках.

На наступному етапі буде побудовано загалом близько 75 кілометрів прикордонних огороджень і контрольно-пропускні пункти.

Більша частина всієї прикордонної огорожі пролягатиме на південному сході Фінляндії, де ризик масштабної нелегальної імміграції розцінюють як найвищий.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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