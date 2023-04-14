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АНАЛІТИКА

Канада розширила санкції проти російської авіації

 

Уряд Канади додав до списку санкцій російську вантажну авіакомпанію Волга-Днєпр та всі її дочірні компанії: AirBridgeCargo та Atan, а також Уральський завод цивільної авіації. Про це повідомляє профільне видання Ch-Aviation.

Також санкції запроваджено проти Олексія Ісайкіна, засновника та донедавна власника групи компаній Волга-Днєпр. Ісайкін продав компанію її керівництву в середині 2022 року, щоб уникнути санкцій.

Група Волга-Днєпр та її дочірні авіакомпанії не входять до списків санкцій США або Євросоюзу, хоча й потрапляють під загальні санкції, накладені на російський авіаційний сектор. Ці санкції забороняють будь-які угоди із західними компаніями.

Санкції проти Ісайкіна ввела лише Велика Британія.

У перші дні повномасштабної агресії Росії проти України Канада заарештувала один із літаків Волга-Днєпр, який перебуває в аеропорту Торонто досі. Російській компанії пред'явили рахунок у $223 000 на оплату стоянки заарештованого літака наприкінці 2022 року, уточнює видання.

Уральський завод цивільної авіації внесено до списків санкцій США та Євросоюзу за обслуговування проєктів Ростеха, який займається розробками у сфері військової авіації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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