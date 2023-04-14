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У Швеції за підозрою у шпигунстві затримали росіянку - ЗМІ
22:33 14.04.2023 |
У шведському Гетеборзі за підозрою у промисловому шпигунстві затримали громадянку Росії. Про це у п'ятницю, 14 квітня, повідомив шведський телеканал TV4.
Жінку затримали напереродні на нафтопереробному заводі компанії Preem, де вона працювала. За даними телеканалу, у цій справі був проведений обшук і допитані кілька людей. Інших подробиць наразі немає. Джерела телеканалу зазначають, що затримання відбулося за підозрою саме у промисловому шпигунстві.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія, Швеція та Норвегія посилили боротьбу з російською розвідкою. У січні суд у Швеції визнав двох братів винними у шпигунстві на користь Росії. Одного з них засудили до довічного ув'язнення, іншого - до дев'яти років та 10 місяців в'язниці.
Напереродні, 13 квітня, міністерство закордонних справ Норвегії оголосило про видворення з країни "15 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям".
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