У Швеції за підозрою у шпигунстві затримали росіянку - ЗМІ

У шведському Гетеборзі за підозрою у промисловому шпигунстві затримали громадянку Росії. Про це у п'ятницю, 14 квітня, повідомив шведський телеканал TV4.

Жінку затримали напереродні на нафтопереробному заводі компанії Preem, де вона працювала. За даними телеканалу, у цій справі був проведений обшук і допитані кілька людей. Інших подробиць наразі немає. Джерела телеканалу зазначають, що затримання відбулося за підозрою саме у промисловому шпигунстві.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія, Швеція та Норвегія посилили боротьбу з російською розвідкою. У січні суд у Швеції визнав двох братів винними у шпигунстві на користь Росії. Одного з них засудили до довічного ув'язнення, іншого - до дев'яти років та 10 місяців в'язниці.

Напереродні, 13 квітня, міністерство закордонних справ Норвегії оголосило про видворення з країни "15 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям".