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АНАЛІТИКА

Країни Балтії планують повністю відмовитись від імпорту автогазу Росії

 

Країни Балтії планують знайти рішення, аби зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з Росії. Минулого року він зріс більш ніж удвічі.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами Крейвіса, це питання він обговорював й з міністром з питань клімату та енергетики Латвії Раймондсом Чударсом.

"Ми дійшли єдиної думки, що скраплений нафтовий газ не повинен імпортуватися до трьох Балтійських країн. Це, як я вже сказав, рішення трьох Балтійських країн, оскільки європейських санкцій щодо нього немає", - пояснив він додавши, що Латвія має схожу позицію щодо цього.

Як зазначає видання, ще наприкінці січня Reuters писало, що російський експорт скрапленого нафтового газу до країн Балтії минулого року зріс із 159 тисяч тонн до 331 тисячі тонн порівняно з 2021 роком:

* до Латвії зріс на 77% до 232 тисяч тонн;
* до Литви - у 8,5 раза до 72 тисяч тонн;
* до Естонії - на 42% до 27 тисяч тонн.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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