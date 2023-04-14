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Спецслужби Норвегії розповіли про діяльність висланих з посольства РФ шпигунів
16:47 14.04.2023 |
Співробітники посольства РФ, про висилку яких Норвегія повідомила цього тижня, намагалися вербувати нових інформаторів, вести радіорозвідку та купувати передові технології.
Як пише "Європейська правда", про це в ході брифінгу розповіли представники Норвезької поліційної служби безпеки (PST), повідомляє NRK.
За даними норвезьких правоохоронців, вислані співробітники посольства насправді працювали на спецслужби РФ.
"Ми впевнені. Ці люди - співробітники розвідки під дипломатичним прикриттям", - сказала глава контррозвідки PST Інгер Хаугланд.
За даними норвезької контррозвідки, особливо вразливими є два сектори - оборонний і нафтовий.
"Росія використовує свої консульства та посольства для ведення радіоелектронної розвідки. У нас немає підстав вважати, що в Норвегії вони роблять це менше, ніж в інших країнах", - сказала Хаугланд.
Основним завданням одного з висланих росіян було вербування інформаторів.
Також росіяни намагалися придбати в Норвегії товари і технології, які можуть допомогти в нарощуванні російського потенціалу.
Усі 15 небажаних росіян повинні покинути Норвегію найближчим часом.
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