Фінансові новини
- |
- 14.04.23
- |
- 13:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Англії курцям роздадуть мільйон е-сигарет в рамках боротьби з тютюнопалінням
10:56 14.04.2023 |
Мільйон курців в Англії отримають безкоштовний стартовий набір для вейпінгу (використання електронних сигарет) в рамках кампанії відмови від тютюнових виробів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Майже кожен п'ятий курець в Англії отримає набір разом із поведінковою підтримкою, заявив уряд.
Очікується, що у вівторок міністр охорони здоров'я Ніл О'Браєн у своєму виступі скаже, що політика безкоштовних вейпів, яка отримала назву "обміняти, щоб зупинитися", є першою у своєму роді у світі.
"До двох з трьох курців, які палять протягом життя, помирають від куріння. Сигарети - це єдиний продукт у продажу, який може вбити вас, якщо його відповідним чином вживати", - заявить міністр.
За різними оцінками, 9% жінок в Англії все ще курять під час вагітності, і за словами уряду, місцеві випробування показують, що фінансові стимули і поведінкова підтримка можуть бути ефективними.
Вагітним жінкам у рамках урядової програми буде запропоновано до 400 фунтів стерлінгів для відмови від куріння.
Уряд також планує консультації щодо того, як змусити виробників сигарет розміщувати поради щодо відмови від куріння на пачках.
Уряд взяв на себе зобов'язання знизити рівень куріння в Англії до 5% до 2030 року.
Плани уряду також включають боротьбу з палінням неповнолітніх та нелегальним продажем вейпів.
Міністерство охорони здоров'я та соціальної допомоги заявило, що надасть детальну інформацію про те, як нова схема працюватиме, "у належний час".
Місцевим органам влади пропонується приєднатися до першої хвилі регіонів, які беруть участь у політиці безкоштовного вейпінгу, перш ніж протягом наступних двох років буде розгорнута більш масштабна національна програма.
За оцінками чиновників, вона коштуватиме близько 45 мільйонів фунтів стерлінгів і фінансуватиметься з бюджету департаменту охорони здоров'я, але адмініструватиметься місцевою владою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У США арештували підозрюваного у справі про «злив» секретних документів Пентагону
ТОП-НОВИНИ
|Уряд Німеччини дозволив Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву – ЗМІ
|Швейцарія виділить Україні 1,7 мільярда доларів
|Японія виділить $3,5 млрд на підтримку держбюджету України
|Рада ЄС схвалила виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кількість страт в Ірані у 2022 році зросла на 75 відсотків
|КНР не будет поставлять оружие сторонам конфликта в Украине - глава МИД Китаю
|В Англії курцям роздадуть мільйон е-сигарет в рамках боротьби з тютюнопалінням
|Фінляндія завершила перші навчання в складі НАТО
|Ісландія виділила $500 тисяч на підтримку зеленої енергетики в Україні
|КНДР заявила, що випробувала нову твердопаливну МБР і попередила про надзвичайний жах
Бізнес
|Маск ліквідував компанію Twitter Inc. - соціальна мережа отримала нового власника
|Microsoft офіційно запустила PC Game Pass в Україні (та ще 39 країнах) — 26,99₴ за перші три місяці (далі 190₴/міс)
|Alibaba офіційно представив свою модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen
|Китай планує ввести обовэязкові перевірки безпеки для ШІ-сервісів
|Майже половині IT-спеціалістів переглянули зарплату, 15% зменшили виплати, – дослідження
|Світовий ринок комп'ютерів обвалився на 29% на початку 2023 року - найгірше справи йшли в Apple
|Маск відмовився видалити українофобний твіт Медведєва