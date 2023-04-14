В Англії курцям роздадуть мільйон е-сигарет в рамках боротьби з тютюнопалінням

Мільйон курців в Англії отримають безкоштовний стартовий набір для вейпінгу (використання електронних сигарет) в рамках кампанії відмови від тютюнових виробів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Майже кожен п'ятий курець в Англії отримає набір разом із поведінковою підтримкою, заявив уряд.

Очікується, що у вівторок міністр охорони здоров'я Ніл О'Браєн у своєму виступі скаже, що політика безкоштовних вейпів, яка отримала назву "обміняти, щоб зупинитися", є першою у своєму роді у світі.

"До двох з трьох курців, які палять протягом життя, помирають від куріння. Сигарети - це єдиний продукт у продажу, який може вбити вас, якщо його відповідним чином вживати", - заявить міністр.

За різними оцінками, 9% жінок в Англії все ще курять під час вагітності, і за словами уряду, місцеві випробування показують, що фінансові стимули і поведінкова підтримка можуть бути ефективними.

Вагітним жінкам у рамках урядової програми буде запропоновано до 400 фунтів стерлінгів для відмови від куріння.

Уряд також планує консультації щодо того, як змусити виробників сигарет розміщувати поради щодо відмови від куріння на пачках.

Уряд взяв на себе зобов'язання знизити рівень куріння в Англії до 5% до 2030 року.

Плани уряду також включають боротьбу з палінням неповнолітніх та нелегальним продажем вейпів.

Міністерство охорони здоров'я та соціальної допомоги заявило, що надасть детальну інформацію про те, як нова схема працюватиме, "у належний час".

Місцевим органам влади пропонується приєднатися до першої хвилі регіонів, які беруть участь у політиці безкоштовного вейпінгу, перш ніж протягом наступних двох років буде розгорнута більш масштабна національна програма.

За оцінками чиновників, вона коштуватиме близько 45 мільйонів фунтів стерлінгів і фінансуватиметься з бюджету департаменту охорони здоров'я, але адмініструватиметься місцевою владою.