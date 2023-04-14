Фінляндія завершила перші навчання в складі НАТО

Фінляндія оголосила про завершення у четвер, 13 квітня, своїх перших навчань в статусі члена Північноатлантичного альянсу (НАТО), коли німецькі та португальські кораблі символічно зайшли в порт Гельсінкі.

Німецький фрегат FGS "Мекленбург - Передня Померанія" і португальський фрегат NRP "Бартоломеу Діаш" залишаться пришвартованими в Гельсінкі до неділі. Перед цим кораблі взяли участь у навчаннях у Фінській затоці разом з трьома фінськими кораблями.

До офіційного вступу Фінляндія регулярно брала участь у навчаннях НАТО в рамках програми військової співпраці "Партнерство заради миру", нагадує агентство AFP.

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО 4 квітня. Ще з 2022 року, коли Гельсінкі оголосили плани приєднатися до Альянсу, сусідня Росія почала погрожувати посилити військову присутність біля її кордону. Однак наразі в НАТО не фіксують "жодного конкретного переміщення військ" РФ у цьому напрямі.

Фінляндія і Росія мають спільний кордон протяжністю 1340 кілометрів. Приєднання Фінляндії до НАТО збільшило кордон Альянсу з РФ удвічі.

Колишній Радянський Союз вторгся до Фінляндії під час Другої світової війни. У 5,5-мільйонній північній країні донині зберігається обов'язкова військова служба, що дозволяє Гельсінкі мобілізувати сотні тисяч резервістів у разі воєнних дій.