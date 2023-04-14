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КНДР заявила, що випробувала нову твердопаливну МБР і попередила про надзвичайний жах
09:56 14.04.2023 |
Північна Корея заявила в п'ятницю, що провела випробування нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Хвасон-18" з метою "радикального посилення" потенціалу ядерної контратаки країни.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters про це повідомили державні ЗМІ КНДР.
Лідер Кім Чен Ин керував випробуванням і попередив, що воно змусить ворогів "відчути більш чітку кризу безпеки і постійно наводити на них крайній неспокій і жах, вживаючи фатальних і наступальних контрзаходів, поки вони не відмовляться від свого безглуздого мислення і нерозважливих дій".
Північна Корея розкритикувала нещодавні спільні американо-південнокорейські військові навчання як такі, що призводять до ескалації напруженості, і в останні місяці активізувала випробування зброї.
Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Північна Корея все ще розробляє зброю, і що їй потрібно більше часу і зусиль для оволодіння технологією, вказуючи на те, що Пхеньян може провести нові випробування.
Північнокорейське державне телеграфне агентство ЦТАК опублікувало фотографії Кіма, який спостерігає за запуском у супроводі дружини, сестри і дочки, а також ракети, накритої маскувальною сіткою, на мобільній пусковій установці.
"Розробка МБР нового типу Hwasongpho-18 широко реформує стратегічні компоненти стримування КНДР, радикально підвищить ефективність її ядерного контрнаступу і призведе до зміни практичності її наступальної військової стратегії", - заявило ЦТАК.
Аналітики кажуть, що це перше використання Північною Кореєю твердого палива в балістичній ракеті середньої дальності або міжконтинентальній балістичній ракеті.
Розробка твердопаливної МБР вже давно розглядається як ключова мета для Північної Кореї, оскільки це може допомогти їй швидше розгортати ракети під час війни.
Як повідомлялося, Північна Корея в четвер запустила, ймовірно, нову модель балістичної ракети, що викликало переляк на півночі Японії, де жителям було наказано сховатися в укриття.
За словами південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 1000 км. Вони назвали запуск "серйозною провокацією".
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