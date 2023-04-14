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АНАЛІТИКА

ЄС готується запровадити 11 пакет санкцій проти РФ

 

У Європейському Союзі триває підготовка до запровадження 11 пакета санкцій проти Росії.

Повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву єврокомісара з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес в інтерв'ю CNBC.

"Європа ввела 10 пакетів санкцій. Буде ще один", - зазначила посадовець.

Макгіннес вказала, що 11 санкційний пакет буде направлено насамперед на боротьбу зі спробами обходу обмежувальних заходів.

"Необхідно переконатися, що у них (у Росії - ред.) не буде можливостей для обходу наших санкцій", - додала єврокомісар.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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