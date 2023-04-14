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АНАЛІТИКА

Голова Пентагону Остін наказав вдосконалити механізм доступу до розвідданих

 

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних після арешту військовослужбовця Національної гвардії ВПС, підозрюваного у зливі даних Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Остіна, перевірка проводитиметься заступником міністра оборони з розвідки та безпеки. Він також вивчить "процедури підзвітності та контролю в Департаменті, щоб інформувати Пентагон про зусилля щодо запобігання повторенню подібних інцидентів".

"Як міністр оборони я також без вагань вживу будь-яких додаткових заходів, необхідних для захисту секретів нашої країни", - заявив Остін.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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