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АНАЛІТИКА

У Пентагоні, своєю чергою, заявили, що «злив» інформації був «навмисним злочинним діянням»

 

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у четвер, 13 квітня, затримало службовця Повітряних сил Національної гвардії США через "злиті" у вільний доступ нібито "секретні документи" американської розвідки, повідомляє Reuters.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що ФБР затримало чоловіка на ім'я Джек Тейшейра "у зв'язку з розслідуванням ймовірного несанкціонованого видалення, зберігання та передачі секретної інформації про національну оборону".

Факт затримання підтвердили у ФБР, зазначивши, що агенти бюро проводять "санкціоновану правоохоронну діяльність у резиденції в Норт Дайтоні, штат Массачусетс". На кадрах, які транслювали американські телеканали, було видно, як офіцери супроводжували молодого чоловіка в сірій футболці та яскраво-червоних шортах до машини.

У Пентагоні, своєю чергою, заявили, що "злив" інформації був "навмисним злочинним діянням". Втім речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер перенаправив всі інші питання щодо розслідування до міністерства юстиції США.

Що відомо про Тейшейру

Джек Тейшейра адміністрував закриту групу під назвою Thug Shaker Central, куди входять близько 20-30 осіб і яких об'єднує "любов до зброї, расистських мемів і відеоігор", пише видання The New York Times.

Раніше The Times змогло поспілкуватися з деякими членами групи Thug Shaker Central. За їхніми словами, документи, які вони обговорювали онлайн, почали привертати більшу увагу лише після того, як один із учасників-підлітків взяв кілька десятків із них і опублікував їх в інтернеті.

Нагадаємо, про оприлюднення секретних документів, підготовлених американськими спецслужбами, стало широко відомо 7 квітня, хоча в різних інтернет-чатах і форумах вони з'явилися кількома тижнями раніше. Секретна інформація, яка стала відомою, стосується переважно війни в Україні. Це дані про постачання західних озброєнь Києву, перебіг бойових дій, позиції українських та російських військових частин та відомості про запаси боєприпасів.

Витік секретних документів американської розвідки, з яких випливає, що США шпигують за своїми союзниками, викликав широкий резонанс. Більшість матеріалів уже видалена з мережі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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