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АНАЛІТИКА

У Конгресі США готують санкції проти провідних політиків і урядовців Угорщини

 

Група конгресменів від Республіканської та Демократичної партій США готує законопроєт про санкції проти провідних угорських політичних діячів, пов'язаних із урядом Віктора Орбана, на тлі подальшого погіршення двосторонніх відносин.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Санкційний законопроєкт міститиме імена колишніх урядовців і прихильників уряду, переважно пов'язаних із партією "Фідес" Орбана. Конкретний перелік осіб не наводять.

Законопроєкт готували з минулого року і, як очікують, його передадуть на розгляд Конгресу вже у травні, де він, за словами знайомих із процесом підготовки урядовців, імовірно, отримає широку підтримку.

Про можливість запровадження санкцій проти угорських посадовців ЗМІ писали раніше цього тижня. У середу США наклали санкції на Міжнародний інвестиційний банк у Будапешті та одного з його менеджерів, угорця Імре Ласлочкі.

У середу американський посол в Будапешті Девід Прессман заявив, що Вашингтон вважає Угорщину важливим союзником і стурбований прагненням Будапешта до тісніших взаємин з Росією.

В останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов'язані з нападками на американського посла. Приміром, нещодавно він вказав на подвійні стандарти Орбана. Угорський прем'єр у Twitter публічно підтримав Дональда Трампа, якому у США оголосили кримінальне обвинувачення.

Востаннє санкції проти угорських осіб Сполучені Штати накладали ще у 2014 році, коли США заборонили в'їзд вісьмом угорським чинним і колишнім посадовцям на тлі погіршення відносин Вашингтона й Будапешта.
 

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