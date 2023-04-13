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АНАЛІТИКА

У Німеччині частково легалізують канабіс

 

Коаліційні партії Німеччини домовилися про часткову легалізацію канабісу.

Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і міністр сільського господарства Джем Оздемір (Cem Özdemir) із партії "зелених" представили в середу, 12 квітня, проєкти двох законів, які виводять зберігання марихуани в правове поле. Водночас, усупереч передвиборним обіцянкам, вільний продаж канабісу в спеціальних магазинах дозволений не буде.

Законопроєкти передбачають дозвіл на зберігання до 25 грамів конопель для особистого споживання, а також вирощування вдома до трьох кущів рослини. Зараз зберігання будь-якої кількості марихуани є правопорушенням, на відміну від споживання, яке декриміналізоване.

Крім того, в Німеччині мають з'явитися клуби любителів марихуани, яким буде дозволено вирощувати рослини та поширювати їх серед своїх членів (кількість членів клубу має бути обмежена 500 особами).

При цьому Лаутербах і Оздемір визнали, що влада не бачить можливості дозволити вільний продаж канабісу, як планувалося спочатку. Така пропозиція мала отримати погодження з боку Європейського Союзу. Після консультацій німецького уряду з Європейською комісією її переглянули.

Перший законопроєкт буде представлений Бундестагу для обговорення вже у квітні. За планом, він має вступити в силу вже до кінця нинішнього року.

Представники опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС уже розкритикували плани коаліції. Депутат Бундестагу й експерт Християнсько-демократичного союзу з питань охорони здоров'я Тіно Зорґе (Tino Sorge) заявив, що коаліція має намір легалізувати наркотик, про небезпеку якого попереджають психологи і лікарі, які працюють з підлітками.

За даними опитувань, в Німеччині близько чотирьох мільйонів дорослих вживають марихуану. Дані свідчать про існування величезного "чорного ринку" та організованої злочинності, задіяної в торгівлі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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