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США не видали візи делегації РФ, яка головує в Радбезі ООН
11:02 13.04.2023 |
Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров має головувати у квітні на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, однак США поки не видали дозвіл на прибуття спецлітака міністра та візи для російської делегації.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.
Посол Росії у США Анатолій Антонов закликав Вашингтон видати дозвіл на використання спеціального літака Лаврова та візи для російської делегації в ООН.
"Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включаючи наших журналістів", - заявив Антонов.
Він також сказав, що США "не дали згоди на прибуття літака" Лаврова.
Антонов підкреслив, що хоча до цієї події залишається ще кілька днів, визначеності все ще немає.
Нагадаємо, до складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.
Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН.
Президент України у зв'язку з цим закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".
Глава МЗС Чехії підтримав заклик Києва, за реформу Ради безпеки ООН висловилася і Туреччина.
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