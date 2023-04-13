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АНАЛІТИКА

Швейцарські банки закриватимуть рахунки росіян за сплату податків до бюджету РФ

 

Швейцарські банки з березня почали попереджати клієнтів із Росії, що закриють їхні рахунки, якщо з'ясують, що ті заплатили податки до російського бюджету. Про це повідомляє російський РБК з посиланням на адвокатів, які працюють у Швейцарії, та співрозмовника у банківському секторі країни.

За словами керуючого партнера Швейцарського юридичного бюро LEOLEX Романа Кудінова попередження закрити рахунки почали отримувати близько місяця тому російські клієнти банків UBS та Сredit Suisse - до бюро звернулося близько десяти осіб, які отримали неофіційне попередження телефоном.

Як розповідає Кудінов, представники банків пригрозили, що рахунки клієнтів будуть закриті, якщо вони не перестануть володіти компаніями, які розташовані в РФ та сплачувати податки до російського бюджету. "Дії банків поки що носять вибірковий, а не масовий характер", - додав співрозмовник видання.

Інший швейцарський адвокат розповів, що його клієнти зіткнулися із блокуванням рахунків через сплату податків до російського бюджету. Джерело в банківському секторі країни сказало, що листи з попередженнями своїм деяким клієнтам міг розсилати банк UBS.

Кудінов пов'язує кроки банків із тиском на них швейцарської влади, парламентських партій і Держсекретаріату Швейцарії з економіки, які заявили про посилення контролю за виконанням санкцій проти Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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