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АНАЛІТИКА

Туреччина розпочала експорт природного газу в Болгарію

 

Туреччина розпочала постачання природного газу в Болгарію, відповідно до підписаної в січні цього року угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газо- та нафтопроводну державну компанію BOTAŞ у Twitter.

Міністр енергетики Болгарії Росен Хрістов заявив, що така співпраця має велике значення для енергетичної безпеки Болгарії.

"Це важливо не лише для Болгарії, а й для всієї Південно-Східної та Центральної Європи. Ми бачимо Туреччину як надійного партнера і обов'язково будемо розширювати нашу співпрацю", - сказав він.

Зазначається, що угоду було підписано 3 січня 2023 року і вона передбачає транспортування 1,5 млрд кубічних метрів газу на рік. Триватиме вона 13 років.

"Сьогоднішня поставка становитиме приблизно 55 мільйонів кубічних метрів, але ми матимемо загалом 1,5 мільярда кубічних метрів на рік. Ця потужність може розвиватися в напрямку збільшення об'ємів зі збільшенням попиту. Технічно у нас є така можливість", - заявив генеральний директор BOTAŞ Бурхан Озджан.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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