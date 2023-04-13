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Країни G7 можуть в травні ввести санкції щодо російських діамантів, - ЗМІ
09:43 13.04.2023 |
У травні цього року країни-члени G7 можуть запровадити санкції щодо діамантів російського видобувного гіганта "Алроса".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
Видання зазначає, що обмеження можуть ввести 19-21 травня під час зустрічі в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, що відбудеться в червні. Санкції стосуватимуться діамантів, вагою 1 карат.
"Щойно санкції набудуть чинності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев'ять із десяти алмазів у світі", - зазначає видання.
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