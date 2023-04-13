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Польща отримає 116 танків Abrams до кінця року
09:33 13.04.2023 |
До Польщі 116 танків Abrams M1A1 старшої генерації, які Варшава торік придбала у США, буде доставлено трьома партіями до кінця цього року.
Про це під час брифінгу для ЗМІ на полігоні Нова Демба (поблизу кордону з Україною), де відбуваються польсько-американські навчання з експлуатації танків Abrams, заявив інспектор Сухопутних військ в Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі Мацей Яблонський, передає кореспондент Укрінформу.
Як повідомив польський генерал, перших 14 танків вже готові до відправки із США і ще до кінця першого півріччя потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади ЗС Польщі. Друга партія танків чисельністю 42 одиниці буде доставлено до Польщі наприкінці серпня - на початку вересня і вони також потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади. Натомість третя партія танків чисельністю 60 одиниць потрапить до Польщі наприкінці грудня, а на початку лютого 2024 року її буде поставлено на озброєння 19-ї механізованої бригади в Журавиці неподалік Перемишля.
Яблонський повідомив, що поставка 116 танків Abrams M1A1 не вплине на терміни головного замовлення - 250 нових танків Abrams M1A2 для польської армії. За його словами, два батальйони цих танків потраплять до Польщі у 2025 році, ще два інших - у 2026 році і ними буде озброєно 18-ту механізовану дивізію, дислоковану у східній Польщі, зокрема біля кордону з білоруссю.
Як передавало агентство, віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у середу, що Польща може стати регіональним центром з обслуговування американських танків Abrams, які матимуть на озброєнні як Польща, так й інші країни, зокрема Україна.
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